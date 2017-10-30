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30.10.2017 (09:35)

В ВВО стартует масштабная агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

В девяти регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири, на территории которых дислоцируются соединения и воинские части Восточного военного округа, стартует масштабная информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!».

Мероприятия по популяризации военной службы спланировано провести в 176 образовательных организациях среднего общего и среднего профессионального образования, закрепленных за военными комиссариатами и их муниципальными отделами.

В ходе тематических встреч учащимся выпускных классов расскажут о Вооруженных Силах РФ, преимуществах обучения в военных вузах, порядке и правилах поступления в них, особенностях службы по контракту в войсках округа.

В акции предусмотрено участие военнослужащих, награжденных государственными наградами, представителей ветеранских организаций, военных комиссариатов, участников военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

К мероприятиям будет привлечено более 3,5 тысяч школьников.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
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