30.10.2017 (09:27)

На приобретение жилья военнослужащим в Амурской области в текущем году выплачено более 1,6 млрд рублей

В Амурской области вторым отделом ФГКУ «Востокрегионжилье» Минобороны России за девять месяцев текущего года выплачено военнослужащим более 1,6 млрд рублей на приобретение жилого (жилых) помещений по программе жилищная субсидия.

82 млн рублей получили девять многодетных семей в 2017 году. Средний размер выплат по субсидиям многодетной семье военнослужащего превысил 9 миллионов рублей. Максимальная сумма выплаты на семью зафиксирована в начале текущего года и составила более 11 миллионов рублей. Военнослужащим, имеющим трех и более детей, сертификаты на покупку жилья выдаются вне очереди.

С 1 января 2014 года предоставление субсидии для приобретения или строительства жилого помещения дополняет традиционные способы жилищного обеспечения — получение квартир в собственность, государственный жилищный сертификат и военную ипотеку.

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