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30.10.2017 (07:48)

Соединение морской пехоты Тихоокеанского флота поднято по тревоге в рамках внезапной проверки

В рамках внезапной проверки боевой готовности отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота поднята по тревоге в учебных целях.

 По вводным морские пехотинцы отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материальных средств и боекомплекта, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения. На полигоне военнослужащие отразят нападение условного противника, укрепят навыки ориентирования в незнакомых районах, а также отработают вопросы организации материально-технического обеспечения и комендантской службы.

Учения по плану внезапной проверки пройдут в несколько этапов. На первом этапе военнослужащие действуют в составе подразделений, далее задачи будут решаться в составе соединения.

На завершающем этапе на полигонах «Бамбурово» и «Горностай» морские пехотинцы проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-80 по мишенным позициям, имитирующим технику и живую силу условного противника.  

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка
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