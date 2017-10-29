29.10.2017 (23:59)
Российская группа инспекторов выполнит наблюдательный полет над территориями Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии
В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Наблюдательный полет максимальной дальностью до 2400 километров будет выполняться в период с 30 октября по 3 ноября 2017 г. с аэродрома открытого неба Брайз Нортон.
Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты Великобритании на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.
Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.
Это сорок восьмой наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.