29.10.2017 (23:59)

Российская группа инспекторов выполнит наблюдательный полет над территориями Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии

В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Наблюдательный полет максимальной дальностью до 2400 километров будет выполняться в период с 30 октября по 3 ноября 2017 г. с аэродрома открытого неба Брайз Нортон.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а специалисты Великобритании на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Выполнение наблюдательных полетов в рамках Договора содействует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников.

Это сорок восьмой наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.



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