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29.10.2017 (23:49)

Минобороны России получит модернизированные бронетранспортеры БТР-82 в ноябре

Модернизированные бронетранспортеры БТР-82 получат подразделения Минобороны России в ноябре. Согласно гособоронзаказа предприятия изготовитель передаст 20 единиц военной техники.

Боевые машины отличаются от предшественников усиленной огневой мощью, которую обеспечивает 30-миллиметровая автоматическая скорострельная пушка 2А72, спаренная с 7,72-миллемитровым пулеметом ПКТМ, и повышенная боевая живучесть.

Бронемашина имеет цифровые криптозащищенные средства связи 5-го поколения, системы топографического ориентирования, а также комбинированные средства наблюдения.

Кроме этого, БТР оснащен электроприводами вертикальной и горизонтальной наводки, а также цифровым двухплоскостным стабилизатором.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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