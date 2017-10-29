29.10.2017 (23:49)
Минобороны России получит модернизированные бронетранспортеры БТР-82 в ноябре
Модернизированные бронетранспортеры БТР-82 получат подразделения Минобороны России в ноябре. Согласно гособоронзаказа предприятия изготовитель передаст 20 единиц военной техники.
Боевые машины отличаются от предшественников усиленной огневой мощью, которую обеспечивает 30-миллиметровая автоматическая скорострельная пушка 2А72, спаренная с 7,72-миллемитровым пулеметом ПКТМ, и повышенная боевая живучесть.
Бронемашина имеет цифровые криптозащищенные средства связи 5-го поколения, системы топографического ориентирования, а также комбинированные средства наблюдения.
Кроме этого, БТР оснащен электроприводами вертикальной и горизонтальной наводки, а также цифровым двухплоскостным стабилизатором.