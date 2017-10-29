29.10.2017 (23:38)

Мемориальный музей-кабинет Александра Попова будет перенесен в Итальянский дворец в Кронштадте

Ученый совет Центрального военно-морского музея (ЦВММ) рассмотрел на своем заседании концепцию переноса мемориальной экспозиции изобретателя радио А.С. Попова в Итальянский дворец Кронштадта.

Концепцию мемориальной экспозиции Александра Попова в Итальянском дворце представил главный художник ЦВММ Вадим Сергеев. По его словам, основными чертами концепции являются сохранение существующей структуры музея, ее совершенствование и щадящая модернизация. Исходя из того факта, что сегодня не идет речь о создании принципиально нового музея, концепция предполагает сохранение существующего оборудования и стиля оформления, характерного для советских ведомственных военных музеев. Для сегодняшнего зрителя она представляет ценность, как образец советского художественного дизайна. Впрочем, всё это не исключает, дополнения экспозиции новыми экспонатами, фотодокументами и информационными стендами.

«Положительным является, прежде всего то, что все экспонаты музея А.С. Попова будут должным образом поставлены на музейный учет, что обеспечит их стопроцентную сохранность. Наряду с этим, открытие экспозиции в Итальянском дворце сделает экспозицию более доступной для исследователей и любителей отечественной истории, способствую вводу в музейный и научный оборот новых артефактов», - отметил директор ЦВММ Руслан Нехай.

Необходимость разработки концепции была вызвана тем, что здание Минного офицерского класса, где изобретатель радиотелеграфа Александр Попов читал курс высшей математики и практической физики, а также в котором был создан и до сих пор существует его мемориальный музей-кабинет, нуждается в ремонте. Но начать его невозможно, пока в нем расположен музей. В итоге был найден компромиссный вариант, по которому экспозиция мемориала временно переезжает в помещения Итальянского дворца, являющегося филиалом Центрального военно-морского музея. После завершения ремонта кабинет Александра Попова вновь вернется в родные стены.



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