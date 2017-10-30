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30.10.2017 (00:30)

В Краснодарском училище летчиков прошел день открытых дверей

В рамках проведения III Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать» и военно-патриотической работы, в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков прошел День открытых дверей.

Летный ВУЗ Воздушно-космических сил посетило более 400 гостей из Москвы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Севастополя, Краснодара, Воронежа, Ставрополя, Казани, Калуги, Костромы, Крыма, Северной Осетии.

Для гостей мероприятия были продемонстрированы: учебно-материальная база училища, спортивный и учебно-тренажерный комплексы, столовая, казармы, курсантские общежития и музей.

В 2017 году конкурс в Краснодарское училище летчиков составил более 5 человек на место среди мальчиков и более 10 человек на место среди девочек. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военное образование , ВКС
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