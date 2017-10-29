29.10.2017 (23:04)

В Военной академии МТО прошел День открытых дверей

В рамках проведения 3 Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия родину защищать» в Военной академии МТО состоялся День открытых дверей, во время которого учебное заведение посетили более 500 учащихся школ и кадетов Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса.

Перед присутствующими выступил начальник академии генерал-лейтенант Андрей Викторович Топоров, он лично провёл занятия с гостями академии, рассказал о направлениях обучения и ответил на вопросы молодых людей и их родителей.

Гости ВА МТО ознакомились с историей академии, ее прошлым, настоящим и перспективными направлениями развития системы материально-технического обеспечения в будущем. Ученики посетили выставки формы одежды, вооружения и стрелкового оружия; музей дорожных войск, где проводятся занятия по истории войн и военного искусства, организации транспортного обеспечения операций и истории дорожных войск. Музей включает экспозиции, посвященные развитию дорожного хозяйства, организации дорожного обеспечения в период Великой Отечественной войны.

Также ребята ознакомились с экспозиционно-выставочным комплексом академии, где представлены все существующие департаменты системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, натурные образцы и макеты современного вооружения. Посетили зал генералиссимуса А. Суворова и зал генерала армии А.В. Хрулева, храм св. Великомученика Димитрия Солунского, а также Георгиевский зал.

В заключительной части мероприятия заместитель начальника академии по работе с личным составом полковник Фроловичев Андрей Васильевич подвел итоги Дня открытых дверей, ответил на вопросы посетителей и пожелал успешного поступления в 2018 году.

Будущие абитуриенты и их родители поблагодарили офицеров ВА МТО за интересную экскурсию по академии и обещали после окончания школы пойти учиться именно сюда.

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