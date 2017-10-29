29.10.2017 (22:57)

В этом году в РВСН проведено около 40 успешных испытаний тренажеров для подготовки специалистов на ракетный комплекс «Ярс»

До конца 2017 года в соединения РВСН поступят более 120 новейших тренажёров. Эти учебно-тренировочные средства (УТС) будут введены в эксплуатацию в переоснащаемых ракетных дивизиях на новейший комплекс «Ярс». 80% изделий уже поступили в соединения РВСН.

В воинских частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения введено в эксплуатацию около 30 наименований новых учебно-тренировочных средств для подготовки специалистов боевого управления, связи, различных технических специальностей (систем жизнеобеспечения, энергообеспечения, технологических систем, механиков-водителей многоосных шасси подвижных агрегатов).

В этом году проведено около 40 успешных испытаний тренажеров для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения.

В нынешнем году полностью выполнен план работ и по сервисному обслуживанию учебно-тренировочных средств (тренажеров), реализованный совместно с предприятиями промышленности. В результате проведено сервисное обслуживание 100 процентов учебно-тренировочных средств воинских частей и соединений РВСН, а также Военной академии РВСН имени Петра Великого и ее филиала в г. Серпухове.

Особенностью подготовки воинов-ракетчиков к несению боевого дежурства является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо.

Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким использованием учебно-тренировочных средств, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления.

Имеющийся в РВСН парк учебно-тренировочных средств насчитывает более 1500 наименований. Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия ресурса боевой техники составляет более чем 80 процентов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице