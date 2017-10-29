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29.10.2017 (20:31)

«Социальные» статьи расходов останутся приоритетными в бюджете Минобороны России

Несмотря на некоторое сокращение объёмов военного бюджета, которое наблюдается в последние годы, «социальные» статьи расходов Минобороны России остаются «защищенными», рассказала в своем интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны Татьяна Шевцова.

В результате проведённой Министерством обороны РФ большой и сложной работы по определению минимально необходимого уровня финансирования военных расходов неизменными остаются позиции, сокращение которых является наиболее чувствительным фактором для Вооружённых Сил. В число «защищённых» статей вошли, прежде всего, денежное довольствие военнослужащих, оплата труда гражданского персонала, компенсационные выплаты, а также пенсии и иные выплаты военным пенсионерам.

Полный текст интервью выйдет в газете в понедельник, 30 октября. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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