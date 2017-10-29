29.10.2017 (19:14)

При поддержке «Оборонлеса» в Государственном Дарвиновском музее отметили «День Лешего»

Более 2500 человек посетили 21 октября Государственный Дарвиновский музей, где при поддержке «Оборонлес» Минобороны России прошел эколого-этнографический праздник «День Лешего».

В этот день гости музея смогли не только познакомиться с заповедной природой Москвы и Подмосковья, узнать правила поведения в лесу, но и принять участие в увлекательных играх, шутливых состязания, мастер-классах и квест-приключениях для всей семьи.

Специалисты учреждения специально изготовили и привезли в музей несколько десятков кормушек для зимних пернатых обитателей леса. Каждый желающий мог принять участие в мастер-классе и своими руками разукрасить будущую лесную «столовую», в чем юным посетителям праздника с удовольствием помогали сотрудники «Оборонлеса».

В «Лесной мастерской» ребята учились делать настоящие произведения искусства из осенних даров леса и создавать памятные сувениры. На мастер-классе «Обереги» под руководством мастеров можно было сплести пояса, отпугивающие «злых духов».

«Оборонлес» Минобороны России давно дружит и выступает партнером Дарвиновского музея. В Год экологии, объявленный Верховным Главнокомандующим В.В. Путиным, «Оборонлес» учредил специальные призы победителям конкурса творческих работ по экологической тематике «Созидая, не разрушай!», пополнил коллекцию растений на экологической тропе музея, принял участие в организации «Дня Лешего». Экологическое просвещение, проводимое сотрудниками музея совместно с сотрудниками ФГАУ «Оборонлес», безусловно, дает положительный эффект, прививая юному поколению любовь к природе, лесу и заботе о его обитателях, и как следствие, любовь к Родине и бережное отношение к её богатствам», – отметил начальник ФГАУ «Оборонлес» Дмитрий Ольховик.



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