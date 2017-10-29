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29.10.2017 (16:15)

В соединении спецназа ЦВО под Самарой состоялись областные соревнования «Купол-2017»

В соединении специального назначения Центрального военного округа под Самарой состоялись областные соревнования «Купол-2017» между военно-патриотическими клубами региона.

Торжественное открытие соревнований прошло на плацу воинской части. Его украшением стали показные выступления подразделений спецназа. Участники состязались в беге на 60 метров, гиревом спорте, метании ножей, надевании противогаза, сборке-разборке стрелкового оружия, стрельбе из пистолета ПМ.

Соревнования были организованы общественными организациями «Союз десантников и подразделений специального назначения Самарской области» и «Военно-исторический клуб «Патриоты» и посвящены Дням подразделений специального назначения и военной разведки. В них приняли участие около 200 человек в составе военно-патриотических клубов, ветеранских и общественных организаций.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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