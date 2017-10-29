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29.10.2017 (15:28)

На Северном флоте завершился чемпионат по волейболу

На Северном флоте завершился первый после 22-хлетнего перерыва чемпионат по волейболу.

Финальная игра и церемония закрытия состоялись в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы флота – города Североморска. В бескомпромиссной борьбе лучших команд чемпионата сборная армии ВВС и ПВО флота «Гроза» одержала победу над командой Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» со счётом 3-0. «Бронзу» завоевали волейболисты «Урагана» дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Награждение победителей и призёров провёл командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов. Он отметил высокую организацию проведения чемпионата, поздравил всех его участников и болельщиков, а также выразил уверенность, что в следующем году состязания не только окрепнут, но и поднимутся на новый уровень и станут открытыми для других команд из Мурманской области и других регионов, где дислоцированы силы и войска Северного флота.

Капитану команды чемпионов вице-адмирал Николай Евменов вручил переходящий кубок. Специальными призами были отмечены лучшие волейболисты соревнований. Командующий объединением ВВС и ПВО флота генерал майор Александр Отрощенко, внёсший личный вклад в победу своей команды на площадке, получил приз за веру и преданность волейболу.

В состоявшемся чемпионате приняли участие участие 9 команд основных объединений и соединений флота. Они провели 36 матчей на базе спортивных комплексов в трёх гарнизонах флота: Североморске, Гаджиево и Полярном. 

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Спорт
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