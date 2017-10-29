29.10.2017 (15:03)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье подвели итоги годовой спартакиады

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) подвели итоги спартакиады 2017 года по военно-прикладным видам спорта.

Спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди подразделений ОГРВ ПРРМ проходила в течение 2017 учебного года и включала в себя состязания по гиревому спорту, армейскому рукопашному бою, беговым дистанциям, спортивному ориентированию, офицерскому троеборью, стрельбе из штатного оружия, волейболу, футболу, баскетболу, настольному теннису и перетягиванию каната. Призёрам каждых соревнований присваивали баллы в общекомандную таблицу спартакиады.

По итогам годовой спартакиады по военно-прикладным видам спорта первое место завоевал 1 мотострелковый батальон, второе место занял батальон управления, третье место – рота материального обеспечения.

Также личный состав ОГРВ ПРРМ в течение года принимал участие в спортивных и военно-прикладных состязаниях среди силовых ведомств региона, где в большинстве случаев занимал лидирующие и призовые места.

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