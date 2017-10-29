29.10.2017 (14:59)

С бригадой управления ЗВО прошла тренировка по связи

С бригадой управления Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, прошла тренировка по связи, в ходе которой был отработан широкий круг вопросов по организации устойчивой связи между подразделениями по радиорелейным, радиочастотным и спутниковым каналам связи.

Главной задачей тренировки стала проверка уровня готовности военных связистов уверенно эксплуатировать современные средства связи, недавно поступившие на вооружение войск Западного военного округа.

Помимо этого, военные связисты выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры, была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Подразделения связи продемонстрировали высокий уровень готовности к выполнению учебно-боевых задач.

Подобные тренировки проводятся регулярно и призваны повышать профессиональный уровень военных связистов, предоставляя им возможность на практике отработать широкий комплекс задач.

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