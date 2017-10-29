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29.10.2017 (14:54)

Два новейших истребителя Су-30СМ поступили в авиаполк ЗВО в Курске

Истребительный авиационный полк Западного военного округа, дислоцированный в Курске, пополнился двумя новейшими истребителями поколения «4+» Су-30СМ.

Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске и совершили перелет протяженностью более 5 тыс. километров. Прибывшая авиационная техника войдет в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.

Истребитель Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» «воздух-поверхность». Боевая машина оснащена двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Истребительная авиация
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