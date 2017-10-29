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29.10.2017 (14:46)

Заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова дала интервью газете «Красная звезда»

В номере понедельника публикуются ответы заместителя Министра обороны РФ Татьяны Шевцовой на вопросы, касающиеся формирования и исполнения ведомственного бюджета.

«Красная звезда» сообщает об итогах очередного заседания коллегии военного ведомства, прошедшего под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу.

Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв рассказывает о российском военно-морском присутствии в Мировом океане и обновлении корабельного состава флота.

Кроме того, газета информирует о завершении первого межвидового российско-индийского учения «Индра-2017».

В связи с 55-й годовщиной военно-политических событий, вошедших в мировую историю как Карибский кризис, публикуется статья бывшего начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба генерал-полковника в отставке Федора Ладыгина.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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