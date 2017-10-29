29.10.2017 (13:27)

В штабе ВВО состоялась совместное учение подразделений противодействию терроризму и военной полиции

В штабе Восточного военного округа (ВВО) состоялось совместное учение подразделений противодействия терроризму и военной полиции.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений антитеррора, при поддержке группы усиления на бронированных автомобилях «Тигр», блокировали группу условных террористов, которая после внезапного проникновения на территорию штаба пыталась закрепиться в одном из зданий.

Дежурная смена оперативно отреагировала на нападение и подала сигнал тревоги.

Применив штатное вооружение, подразделение группы антитеррора блокировало условных террористов, который пытались вести маневренную оборону.

В ходе учебного боя часть условной бандгруппы была ликвидированы, остальных «террористов» передали военнослужащим военной полиции.

Для создания обстановки максимально приближенной к реальной, в роли террористов выступали военнослужащие подразделения специального назначения, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

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