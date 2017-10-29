29.10.2017 (13:22)

В Хабаровском крае состоялось учение с соединением железнодорожных войск ВВО

В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО) в рамках контрольной проверки боеготовности.

В ходе активной фазы учения военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили 100 километровый марш на штатной технике в указанный район.

При нахождении на марше подразделения антитеррора отбили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника, пытавшейся помешать продвижению колонны.

Перед подразделениями была поставлена задача проложить железнодорожные пути организации подвоза различных грузов передовым подразделениям.

Военные железнодорожники провели мероприятия по разведке минных заграждений, обнаружению радиационно, химически и биологически опасных объектов на маршруте прокладки путей сообщения.

Помимо этого, военнослужащие, используя землеройные комплексы, выполнили задачи по возведению насыпи для строительства железнодорожного полотна.

В завершении военнослужащие, используя путеукладчик, выполнили норматив по укладке 25 метровых звеньев, всего было проложено около 3 км путей.

Также были отработаны задачи по балансировке, выправке, сверлению и пробивке рельс пороховыми зарядами. Данный метод используется в полевых условиях при отсутствии электричества.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц техники, в том числе универсальный путевой комплекс.

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