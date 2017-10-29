29.10.2017 (13:14)

Артиллеристы ВВО в текущем году показали высокий уровень профессионального мастерства

В текущем году военнослужащие ракетных войск и артиллерии (РВиА) Восточного военного округа приняли активное участие в различных конкурсах профессионального мастерства.

Офицеры-артиллеристы ВВО добились высоких результатов во Всеармейских состязаниях командиров артиллерийских реактивных (минометных) батарей Сухопутных войск им. маршала артиллерии В.М. Михалкина и конкурсе по полевой выучке офицеров РВиА Сухопутных войск имени Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова.

По результатам проведения заключительных этапов данных состязаний, проводимых под руководством начальника РВиА Вооруженных Сил Российской Федерации, двое военнослужащих округа заняли почетные вторые места в личном первенстве среди командиров артиллерийских дивизионов и батарей соответственно.

Помимо этого, сборная команда Восточного военного округа достойно боролась за победу во Всеармейском этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня-2017», входящего в программу АрМИ-2017.

Высоких профессиональных показателей удалось добиться благодаря совершенствованию системы боевой подготовки в округе. Артиллеристы отрабатывали свои практические навыки в ходе проведения сборов, единых дней огня, конкурсов по полевой выучке.

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