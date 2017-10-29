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29.10.2017 (13:11)

Призывники из Амурской области обеспечиваются банковскими картами национальной платежной системы «Мир»

Около 50 призывников из Амурской области убыли к месту прохождения военной службы в воинские части Восточного военного округа и дислоцированные в Хабаровском и Приморском краях. С текущего призыва все призывники для получения денежного довольствия обеспечиваются банковскими картами национальной платежной системы «Мир». Всего в весенний призыв спланировано отправить в войска более одной тысячи жителей Амурской области.

Почти все призывники Приамурья будут проходить военную службу на территории Восточного военного округа.

Особенностью текущей призывной компании стало изменение в законодательстве о предоставлении права проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву не только гражданам с высшим образованием, но и со средним профессиональным. Из призванных уже 6 человек выбрали службу по контракту вместо срочной.

Всех новобранцев перед отправкой обеспечивают повседневной формой одежды по цвету соответствующей роду войск, в который направляется призывник. Юноши обеспечиваются комплектами питания и бутилированной водой на путь следования.

С прошлого года перед убытием все призывники Приамурья обеспечиваются электронными картами с персональными данными, которые содержат биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое. Данные карты изготавливаются на призывном сборном пункте области.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Восточный военный округ
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