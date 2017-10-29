29.10.2017 (12:46)

В горное мотострелковое соединение ЮВО прибыло молодое пополнение

В мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Республике Карачаево-Черкесия, прибыла первая команда новобранцев из субъектов РФ в зоне ответственности ЮВО.

Всего в ходе осеннего призыва до конца декабря в соединение для прохождения военной службы прибудет более 400 новобранцев и около 100 молодых специалистов, прошедших обучение в учебных частях.

В настоящее время под руководством наиболее опытных офицеров и сержантов военнослужащие проходят курс общевойсковой подготовки в созданных учебных подразделениях, где с ними проводятся занятия по общевоинским уставам, тактической, огневой и физической подготовке.

Параллельно с молодым пополнением активно работают войсковые психологи и военные медики. Их задача — комплексно изучить новобранцев и подготовить для командиров подразделений рекомендации по организации учебного процесса и воспитательной работы с учетом индивидуальных особенностей каждого военнослужащего.

Прибывающее в соединение молодое пополнение также проходит профилактику против простудных заболеваний путем вакцинации, а также медикаментозными средствами с помощью иммуностимулирующих препаратов. При приеме пищи в столовых в обязательном порядке личному составу выдается лук и чеснок в свежем виде.

В соединении военнослужащие обеспечены всеми видами довольствия и размещены в солдатских общежитиях улучшенного типа, где проживают по три человека в кубрике. Блоки общежития, состоящие из 2-х кубриков, оснащены душевыми кабинами и умывальниками, а также сушилками для одежды. В общежитиях функционируют чайные комнаты, помещения бытового обслуживания и комнаты досуга, оснащенные спутниковым телевидением.

В дальнейшем все военнослужащие пройдут поэтапное углубленное обучение военным специальностям.

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