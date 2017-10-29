29.10.2017 (12:35)

Зенитчики и железнодорожники Южного военного округа в Сочи соревнуются в армреслинге и поднятии 24 кг гири

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Сочи, в рамках культурно-досуговых мероприятий выходного дня, приступили к соревнованиям по семи спортивным дисциплинам.

В военном городке в Сочи состязания среди личного состава проводятся по подтягиванию на перекладине, бегу на 100 метров и 1 км, жиму на брусьях, армреслингу и поднятию 24 кг гири.

Также в ходе мероприятия военнослужащие по собственной инициативе во внеплановом порядке посоревнуются в сборке-разборке автомата АК-74 на время и подъеме переворотом на перекладине.

В завершении спортивных состязаний призерам в групповых и личных первенствах будут вручены кубки, ценные подарки и грамоты от командования Сочинского военного гарнизона.

Всего в мероприятии принимают участие около 400 военнослужащих разнородовых воинских частей гарнизона, в том числе зенитных ракетных и железнодорожных.

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