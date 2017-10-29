29.10.2017 (11:53)

Военнослужащие ЮВО совершили 100 км марш в пункт постоянной дислокации после сдачи контрольной проверки

Более 1 тыс. военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, совершили 100 км марш на более 400 единицах военной техники в пункт постоянной дислокации после сдачи итоговой проверки в полевых условиях на полигонах «Камхуд» и «Алагяз».

На маршрутах выдвижения водители и механики-водители военной автомобильной и бронетанковой техники форсировали горные реки, преодолели каменистые и древесные завалы, опасные и сложные участки горной пересеченной местности в условиях высокогорья.

В ходе возвращения водители применяли приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождения 50 процентов маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях на горных серпантинах с затяжными подъемами, спусками и крутыми поворотами.

Военнослужащие, в ходе перемещения в колонне, отработали приемы РХБ-защиты, отразили нападение условных диверсионных групп, применивших химические отравляющие вещества.

Экипажи вертолетного звена, действующего парами Ми-8МТ и Ми-24П, с воздуха обеспечили огневую поддержку и безопасность передислокации в пункт постоянной дислокации Гюмрийского военного гарнизона подразделений российского соединения в Закавказье.

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