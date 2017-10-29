29.10.2017 (11:11)

Кадеты Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова посетили Казанское СВУ

Кадеты 7 «А» класса БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» посетили Казанское суворовское военное училище. В ходе визита они встретились с суворовцами.

Гости рассказали суворовцам, как они живут, учатся и отдыхают в свободное от учебы время. В ходе экскурсии ознакомились с жизнью и бытом суворовцев Казанского СВУ, посетили расположение, пообщались в комнате информирования и досуга. В ходе общения кадеты узнали от суворовцев, как организованы и проводятся учебно-воспитательные, спортивно-оздоровительные мероприятия. Кадеты посетили музей училища, где ознакомились с историей училища. В клубе гости посмотрели фильмы об истории создания училища и достижениях суворовцев.

По окончании мероприятия председатель общественной организации «Союз ветеранов ВМФ Чувашской Республики» В. Крюковский и кадеты БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова» вручили подарки и пригласили суворовцев посетить их корпус, продолжить общение и знакомство суворовцев Казанского СВУ и кадетов Чувашского кадетского корпуса.

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