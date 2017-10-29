29.10.2017 (11:00)

В парке «Патриот» состоялось торжественное чествование выпускников АВОКУ

В этом году исполнилось 47 лет со дня основания Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза Иван Степановича Конева.

28 октября прошла встреча выпускников училища. На праздничное мероприятие со всех регионов страны съехались более 300 выпускников и почетных гостей.

По традиции мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Воинам-интернационалистам на Поклонной горе. После чего гости отправились в парк «Патриот», где возложили цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Коневу Ивану Степановичу вместе с его дочерью Натальей Ивановной.

Гости с экскурсией посетили объекты Парка, поучаствовали в турнире по практической стрельбе и провели товарищеский блицтурнир по мини-футболу.

На площадке Конгрессно-выставочного центра «Патриот» состоялось торжественное собрание выпускников и ветеранов АВОКУ, на котором с приветственным словом выступили Председатели Совета выпускников и ветеранов училища, а также ветераны и выпускники АВОКУ.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице