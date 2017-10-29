29.10.2017 (10:53)

В Севастополе в ряды «Юнармии» вступили более полутора тысяч школьников

Более 1,5 тыс. учащихся 50 школ Севастополя вступили в ряды «Юнармии». Торжественная церемония приема школьников в юнармейцы прошла утром возле памятника «Солдат и матрос» в Севастополе. В торжественной церемонии приняла участие руководитель аппарата Главного штаба «Юнармии», олимпийская чемпионка Елена Слесаренко.

Совместно с почетными гостями, школьники возложили гирлянды и цветы к Вечному огню. Новые участники движения произнесли торжественное обещание активиста детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и клятву юнармейца. Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова вручили школьникам значки «Юнармии» и флаги с изображением непобедимого полководца Александра Суворова.

С приветственным словом к молодым севастопольцам обратился командующий ЧФ РФ адмирал Александр Витко: «Сила нашего государства в единстве многообразия. Я очень вас прошу любить всех рядом находящихся граждан, какой бы национальности они не были. «Юнармия», как форма, организующая в вас патриотизм и любовь, поможет развить эти чувства. Наше поколение уйдет, и вся ответственность за нашу великую Родину ляжет на ваши плечи».

По словам председателя Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой, в Севастополе теперь один из самых больших отрядов «Юнармии» в России, около 4000 человек.

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