29.10.2017 (10:16)

Главное управление военной полиции с 1 ноября проводит конкурс детского творчества «Главная и безопасная дорога детства»

Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года проведет конкурс детского творчества «Главная и безопасная дорога детства (ГиБДД)» между довузовскими общеобразовательными учреждениями.

Всего в конкурсе примет участие 27 учреждений. К участию в конкурсе привлекаются по одной команде от учебного заведения в количестве 4 человек – обучающиеся 5-11 классов.

Конкурс проводится в рамках работы по пропаганде безопасности дорожного движения для обучения безопасному поведению на улицах и дорогах. Его задача – создать и обосновать необходимость нового дорожного знака или дорожной разметки

По итогам конкурса победители будут награждены кубками, грамотами и сувенирной продукцией, направленной на пропаганду безопасности дорожного движения, отдельные работы будут отмечены в отдельных номинациях.

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