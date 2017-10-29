29.10.2017 (10:16)
Главное управление военной полиции с 1 ноября проводит конкурс детского творчества «Главная и безопасная дорога детства»
Главное управление военной полиции Министерства обороны Российской Федерации с 1 ноября 2017 года по 31 января 2018 года проведет конкурс детского творчества «Главная и безопасная дорога детства (ГиБДД)» между довузовскими общеобразовательными учреждениями.
Всего в конкурсе примет участие 27 учреждений. К участию в конкурсе привлекаются по одной команде от учебного заведения в количестве 4 человек – обучающиеся 5-11 классов.
Конкурс проводится в рамках работы по пропаганде безопасности дорожного движения для обучения безопасному поведению на улицах и дорогах. Его задача – создать и обосновать необходимость нового дорожного знака или дорожной разметки
По итогам конкурса победители будут награждены кубками, грамотами и сувенирной продукцией, направленной на пропаганду безопасности дорожного движения, отдельные работы будут отмечены в отдельных номинациях.