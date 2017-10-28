28.10.2017 (23:03)

Солисты ансамбля «Красная звезда» за неделю дали четыре концерта на полигоне Капустин Яр

На полигоне Капустин Яр (Астраханская область) ансамбль песни и пляски РВСН «Красная звезда» за неделю дал четыре концерта. Обширная программа турне включала выступления как на отдалённых площадках полигона, так и в домах культуры для военнослужащих по призыву, офицеров и членов их семей, а также гражданского персонала.

В этом году в плане гастрольных поездок творческого коллектива было около 100 выступлений перед военнослужащими и жителями военных городков стратегических ракетчиков, дислоцирующихся иногда в самых отдаленных местах России. С творчеством ансамбля знакомы зрители практически всех регионов России, Белоруссии, Прибалтики, Армении, Казахстана, Таджикистана.

Артисты ансамбля выступали перед советскими военнослужащими в Афганистане, в зоне аварии на Чернобыльской АЭС. «Краснозвездовцев» знают в Великобритании, Ирландии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, США, Южной Корее и Китае.

За 40 лет творческого пути произведения в исполнении ансамбля «Красная звезда» были широко представлены на радио и телевидении. Артистами записано около десять лазерных компакт-дисков.

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