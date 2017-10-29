29.10.2017 (20:24)

Членов общественной организации ветеранов «Боевое братство» наградили медалями ДОСААФ России

В подмосковных Луховицах на этой неделе состоялась торжественная церемония награждения представителей ДОСААФ России. К награде были представлены председатель местного отделения ДОСААФ России Московской области, руководитель «Боевого братства» Луховицкого района С.М. Веселов и руководитель первичной организации ДОСААФ России Московской области, член «Боевого братства» Луховицкого района, чемпион мира по спидвею С.А. Макаров.

Медали ?вручил глава городского округа Луховицы В.Н. Барсуков. Награды были присуждены за значительный вклад в реализацию уставных задач ДОСААФ России в Московской области, за участие в патриотическом воспитании и подготовке граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ, за содействие развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, технического творчества молодежи, укрепление единства и продолжение традиций оборонной организации и в честь 90-летнего юбилея Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству – ДОСААФ СССР – РОСТО (Российская оборонная спортивно техническая организация) – ДОСААФ России.

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