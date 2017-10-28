28.10.2017 (19:47)

Отряд по борьбе с подводными диверсантами главной базы подводных сил Северного флота отметил юбилей

В главной базе подводных сил Северного флота – гарнизоне Гаджиево состоялась торжественная церемония поздравления действующих военнослужащих и ветеранов отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами с 30-летием со дня образования части.

Со знаменательной датой их поздравил командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он пожелал личному составу доблестной службы и дальнейших успехов в ратном деле, а также вручил памятные медали, специально изготовленные к юбилею части.

В торжествах приняли участие многие ветераны спецподразделения, в том числе бывшие командиры отряда, на счету которых участие в отдельных известных контррористических операциях. Для гостей праздника была организована демонстрация нового вооружения и экипировки бойцов отряда, экскурсия на противодиверсионные катера «Грачонок» и в музей соединения атомных подводных лодок. Затем в гарнизонном доме офицеров состоялся концерт художественной самодеятельности.

Завершатся торжественные мероприятия в воскресенье товарищескими матчами по мини-футболу и волейболу, которые состоятся в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы подводников.

Справочно:

Днём образования отряда считается 1 июля 1987 года. В нынешнем году праздничные мероприятия были перенесены в связи с интенсивностью боевой подготовки в летнем периоде обучения.

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