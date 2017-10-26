26.10.2017 (19:35)

Межведомственная комиссия Минобороны России и корпорации «Росатом» провели заседание, посвященное результатам совместной деятельности в 2017 году

Сегодня под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации заместителя Министра обороны РФ генерала армии Павла Попова состоялось итоговое заседание Межведомственной комиссии Минобороны России и госкорпорации «Росатом», посвященное результатам совместной деятельности в 2017 году.

Особое внимание участников заседания было уделено вопросам качественного и своевременного решения задач по оснащению Вооруженных Сил Российской Федерации перспективными образцами вооружения с использованием научно-технического потенциала предприятий и организаций ядерного оружейного комплекса Российской Федерации.

В заседании приняли участие представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России и предприятий госкорпорации «Росатом». В ходе мероприятия были определены основные направления работы комиссии в 2018 году.

Справочно:

Межведомственная комиссия начала свою работу в 2005 году и за это время стала эффективным инструментом взаимодействия Минобороны России и Государственной корпорации «Росатом» в области создания неядерных вооружений.

Накопленный опыт и созданный научно-технический задел Госкорпорации позволяет быстро и с высоким качеством решать поставленные задачи, создавать уникальные образцы вооружения и военной техники как в области обычных вооружений, так и в области нетрадиционного оружия.

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