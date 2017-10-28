28.10.2017 (18:41)

Около 150 курсантов ВУНЦ ВМФ на борту учебного корабля «Перекоп» вернулись в Балтийск после похода по Балтийскому морю

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» ошвартовался в военной гавани Балтийска после выполнения задач штурманского морского похода по Балтийскому морю. Поход проходил в рамках морской практики курсантов 3 курса факультета высшего образования филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде с целью их подготовки на допуск к исполнению обязанностей вахтенного офицера по вопросам кораблевождения и несения штурманской вахты.

На борту УК «Перекоп» находилось более 150 будущих офицеров. Поход проходил под командованием начальника Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» контр-адмирала Владимира Соколова. Во время него курсанты закрепили теоретические знания по учебным дисциплинам, выработали навыки оценки астронавигационной обстановки, определения места корабля и чтения морских навигационных карт, распознавания навигационных огней и знаков, применения правил, огней, знаков и звуковых сигналов, предписанных для предупреждения столкновения судов в море.

На УК «Перекоп» курсанты также овладели навыками морской практики, несения специальных вахт на корабле, отработали учения по борьбе за живучесть, выполняли функциональные обязанности командира отделения в соответствии с требованиями Корабельного устава ВМФ и корабельных расписаний. По завершении штурманского похода все курсанты успешно сдали зачёты.

По прибытии корабля начальник филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в Калининграде контр-адмирал Вячеслав Сытник поздравил экипаж и курсантов с успешным выполнением задач штурманского похода и по флотской традиции вручил командиру учебного корабля «Перекоп» капитану 2 ранга Владимиру Черокову жареного поросёнка.

Корабль прибыл технически исправным и готовым после пополнения запасов выполнять задачи по предназначению.

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