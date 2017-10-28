28.10.2017 (18:04)

Летчики армейской авиации ЮВО отметили годовщину соединения на тактических учениях в Армении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики армейской авиации ЮВО отметили годовщину соединения на тактических учениях в Армении

Летчики армейской авиации российской военной базы в Армении отметили 69-ю годовщину соединения в разведывательно-ударных и огневых контурах при поддержке с воздуха ротной тактической группы соединения в рамках сдачи итоговой проверки за летний период обучения 2017 года.

Экипажи вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П выполнили одиночные полеты, отработали взаимодействие в составе пар при выполнении задач в интересах мотострелкового соединения, дислоцированного в Гюмрийском военном гарнизоне на высотах от 300 до 2000 метров на различных скоростях. С воздуха они поддержали мотострелковые подразделения соединения, отражавшие на высокогорном полигоне Алагяз атаку незаконных вооруженных формирований.

Особенностью проводимого тактического учения стало участие в нем летчиков-штурманов - выпускников 2017 года. Молодые лейтенанты, освоив летный курс пилотирования в высокогорной горной местности, под руководством опытных пилотов совершили свой первый учебно-боевой вылет.

В учении приняли участие более 150 военнослужащих, было задействовано около 10 вертолётов, более 50 единиц военной техники.

Справочно:

Российская авиабаза, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в Эребуни частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри. В конце 2013 года в состав авиабазы вошла вертолетная эскадрилья. В декабре 2015 — феврале 2016 года из РФ были передислоцированы на аэродром Эребуни в Ереване ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ.

Личный состав соединения, регулярно несет боевое дежурство в Объединенной системе ПВО государств-участников Содружества независимых государств. В текущем учебном 2017 году летный состав авиабазы совершил более 1000 вылетов в дневное и ночное время суток в условиях высокогорья и приняли участие в международных тактических учениях КСОР ОДКБ «Поиск и взаимодействие-2017».

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