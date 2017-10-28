28.10.2017 (17:33)

В Тверской области прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Николая Огаркова

В Тверской области прошли торжества, посвященные 100-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Николая Огаркова.

В мероприятиях приняли участие представители Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, Управления генеральных инспекторов Минобороны России, личные состав Военной академии Воздушно-космической обороны, представители ветеранских организаций и органов местного управления, представители духовенства, руководство района, юнармейцы.

Почетные гости возложили цветы к мемориалу погибшим воинам, посетили краеведческий музей, который носит имя Николая Васильевича Огаркова. Экспозиция расположена в родовом доме военачальника, здесь представлены его личные вещи, документы, фотографии, книги.

В 1941-1945 годах Николай Васильевич Огарков служил на Западном фронте. После войны занимал руководящие посты в Карпатском и Приморском военных округах. Впоследствии был командующим Дальневосточными войсками, начальником штаба Белорусского округа, первым заместителем Министра обороны, начальником Генерального штаба, главнокомандующим Западного стратегического направления.

С именем этого выдающегося деятеля связано внедрение новых принципов управления войсками и видов тактических действий отечественных Вооруженных Сил, развитие высокоточного оружия, противоракетной обороны и теории управления стратегическими ядерными силами. Так называемая «доктрина Огаркова» стала важной частью военной науки в нашей стране и за рубежом.

Юбилейную дату также отметят в Москве. 30 октября на Новодевичьем кладбище, где похоронен Маршал Советского Союза, состоится памятная церемония. В этот же день в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации пройдет военно-научная конференция, посвященная 100-летию легендарного военачальника.

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