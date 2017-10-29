29.10.2017 (10:05)

Отдельная десантно-штурмовая бригада в Камышине за время нахождения в составе ВДВ десантировала около 40 боевых машин

Камышинское соединение Воздушно-десантных войск России (ВДВ), заканчивая летний период обучения, успешно провело десантирование методом цуг трех БМД-2 из самолетов военно-транспортной авиации.

Выброска боевой техники производилась с высоты 800 метров на одну из площадок приземления в Волгоградской области. Для десантирования применялись парашютные бесплатформенные системы (ПБС) вместе с парашютной многокупольной системой (МКС).

Отдельное десантно-штурмовое соединение Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированное в Волгоградской области, уже с 2014 года получила в свое распоряжение БМД и БТР-Д со средствами для десантирования тяжелой техники парашютным способом.

Наиболее масштабное десантирование боевой техники Камышинское соединение ВДВ произвело в 2015 году в ходе учения «Центр-2015», в ходе которого на полигон Донгуз было десантировано 22 единицы боевой техники. Для десантно-штурмового соединения это было первое массовое десантирование боевой техники за время ее существования.

В последний раз десантирование объектов из самолетов Военно-транспортной авиации десантники состоялось в октябре 2017 года на площадку приземления в Волгоградской области.

Справочно:

Камышинское десантно-штурмовое соединение перешло в подчинение Воздушно-десантных войск России вместе с аналогичными соединениями, дислоцированными в Республике Бурятия и в Приморском крае, в 2013 году. Практически сразу в соединение стали поступать образцы боевой техники БМД-2 и БТР-Д, которые разрабатывались специально для десантирования из самолетов Военно-транспортной авиации. Одновременно с этим стали поступать и средства десантирования – парашютные бесплатформенные системы (ПБС).

БМД-2 считаются одними из самых высокопроходимых и неприхотливых в обслуживании боевых машин. Они вооружены 30-мм автоматическими пушками, пулеметами калибра 7,62-мм и современным противотанковым вооружением. Модернизированные БМД-2 оснащены более совершенным стабилизатором вооружения, а также современными средствами связи и управления.

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