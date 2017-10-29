29.10.2017 (09:01)

За последние годы доля современных образцов техники в армейской авиации ВКС выросла на 70%

В современной истории структура и система управления армейской авиации Воздушно-космических сил совершенствовались в зависимости от боевого состава и перечня возлагаемых задач. На сегодняшний день структура органов управления позволяет выполнять возложенный функционал в полном объеме.

За последние годы значительно увеличились боевые возможности армейской авиации. На 25 процентов увеличены боевой состав и штатная потребность авиационной техники, доля современных образцов авиационной техники возросла на 70 процентов. В разы повышена живучесть вертолетов за счет их оснащения современными средствами радиоэлектронной борьбы и индивидуальной защиты.

По итогам 2017 года интенсивность боевой подготовки увеличилась в среднем на 10 процентов.

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