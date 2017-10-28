28.10.2017 (16:18)

Экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО отработали дозаправку в воздухе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО отработали дозаправку в воздухе

В Западном военном округе (ЗВО) экипажи новейших истребителей – бомбардировщиков Су-34 авиационного полка, дислоцированного в Воронежской области, успешно выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78.

Пилоты Су-34 вышли в район встречи с «танкером», произвели сближение самолетов на расстоянии 10-15 м для занятия исходного положения и совершили контакт с конусом-датчиком для перелива топлива.

Полеты выполнялись в дневное время как поодиночке, так и в составе пары, когда танкер способен заправить одновременно два самолета.

Дозаправка проходила на высотах от 4 до 6 тысяч метров на скорости более 700 километров в час. Расстояние между бомбардировщиками и воздушными танкерами Ил-78 по условиям выполнения упражнений не превышали более 20 метров.

За время тренировки экипажи выполнили более 50 вылетов. Кроме дозаправки отрабатывались навыки решения нештатных ситуаций, которые могут возникать в полете.

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