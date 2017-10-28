28.10.2017 (15:23)
В окружном учебном центре ЗВО началась сдача выпускных экзаменов
В гвардейском окружном учебном центре подготовки младших специалистов Западного военного округа (ЗВО) началась сдача квалификационных экзаменов.
В течение двух недель курсанты продемонстрируют свои знания и навыки по основным предметам боевой подготовки: вождению боевых машин, огневой, тактической, инженерной, строевой и физической подготовке, военной топографии, связи и др.
По результатам сдачи экзаменов младшим специалистам будут вручены свидетельства об окончании учебного центра с присвоением классной квалификации и воинского звания «младший сержант».
В дальнейшем выпускники учебного центра будут распределены в соединения и воинские части всех четырех военных округов для дальнейшего прохождения военной службы.
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Сухопутные войска , Учебный центр , Западный военный округ , Боевая подготовка , Специальная подготовка