28.10.2017 (13:49)

На Балтийский флот прибывают младшие специалисты из учебных частей

В соединения и воинские части, дислоцированные в Калининградской области, начинают прибывать выпускники учебных центров Минобороны России, которых распределили на Балтийский флот после трехмесячного курса обучения. Военнослужащие, а в основном это механики-водители, радиотехники и специалисты связи, продолжат военную службу в частях и на кораблях БФ на должностях сержантов и старшин.

В общей сложности на Балтийский флот прибудет более тысячи младших специалистов. Уровень подготовки этих военнослужащих позволяет без дополнительного обучения приступать к выполнению своих должностных обязанностей в полном объеме.

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