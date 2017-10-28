28.10.2017 (13:35)
В Севастополе полторы тысячи школьников вступили в ряды «Юнармии»
В Севастополе порядка 1500 севастопольских школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В торжественном приеме севастопольских школьников в юнармейцы, который прошел у памятника Матросу и Солдату, принял участие командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.
На месте проведения церемонии были развернуты образцы боевой техники, экипировки, и вооружения береговых войск и морской пехоты, а также специального спасательного снаряжения, применяемого на кораблях флота.
Одними из ключевых моментов мероприятия стало показательное выступление подразделения морской пехоты ЧФ с демонстрацией приемов рукопашного боя и вручение школьникам значков Юнармии, которое осуществили курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им П.С. Нахимова.
В настоящее время к юнармейскому движению в Севастополе присоединилось 55 средних общеобразовательных учреждений, детские общественные и спортивные организации.