28.10.2017 (13:35)

В Севастополе полторы тысячи школьников вступили в ряды «Юнармии»

В Севастополе порядка 1500 севастопольских школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В торжественном приеме севастопольских школьников в юнармейцы, который прошел у памятника Матросу и Солдату, принял участие командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.

На месте проведения церемонии были развернуты образцы боевой техники, экипировки, и вооружения береговых войск и морской пехоты, а также специального спасательного снаряжения, применяемого на кораблях флота.

Одними из ключевых моментов мероприятия стало показательное выступление подразделения морской пехоты ЧФ с демонстрацией приемов рукопашного боя и вручение школьникам значков Юнармии, которое осуществили курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им П.С. Нахимова.

В настоящее время к юнармейскому движению в Севастополе присоединилось 55 средних общеобразовательных учреждений, детские общественные и спортивные организации.

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