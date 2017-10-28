28.10.2017 (13:24)

В ЗВО сформирорвано первое постоянное подразделение по борьбе с дронами

Первое постоянное тактическое подразделение по борьбе с беспилотной авиацией создано на базе отдельного соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного на территории Курской области.

Основу роты составляют военнослужащие контрактной службы, сержантский и офицерский состав - специалисты для ведения борьбы с дронами при помощи средств РЭБ.

«В своем роде, это уникальное подразделение, – заявил командир соединения РЭБ ЗВО полковник Александр Востриков. – Здесь собраны лучшие представители своей профессии. Все военнослужащие обладают уникальными профессиональными навыками и техническими знаниями в сфере радиоэлектронного противоборства. Работы по подготовке военнослужащих такого подразделения проводятся по программе, которая шире рамок учебных периодов подготовки линейных подразделений и по своей сути сейчас их уровень и периодичность занятий выходят на качественный уровень подготовки, сравнимый по интенсивности с подготовкой подразделений специального назначения. Они – «спецназ радиоэлектронной борьбы».

Для эффективной отработки практических задач при борьбе с различными типами БЛА используются различные типы мишеней, в том числе выработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени.

Всего в соединениях и воинских частях ЗВО создано около 20 специальных подразделений для борьбы с беспилотниками. В их состав также включаются средства ПВО, авиации и снайперские подразделения ЗВО. Они создаются на время проведения крупномасштабных учений и отработке специальных учебно-боевых задач.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице