28.10.2017 (13:14)

Красноярскому военно-морскому арсеналу исполнилось 75 лет

База технического вооружения и боеприпасов Военно-Морского Флота, расположенная в Красноярском крае, отметила 75 лет со дня образования.

На торжественном построении передовикам воинской части вручены ведомственные награды Минобороны России.

Сегодня база занимает первое место среди подразделений материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

Специалисты воинской части отвечают за хранение имущества, его учет и отчетность, а также за содержание неприкосновенных запасов в системе материально-технического обеспечения войск ЦВО.

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