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28.10.2017 (13:02)

Все больше жителей субъектов РФ, где дислоцируются воинские части ЗВО, выбирают службу по контракту

В ходе стартовавшего 1 октября осеннего 2017 года призыва граждан на военную службу в военные комиссариаты субъектов РФ, где дислоцируются воинские части Западного военного округа (ЗВО), поступили первые заявления от граждан с высшим и средним профессиональным образованием о заключении контракта с Минобороны России взамен службы по призыву.

За первый месяц призыва около 400 граждан с высшим и средним специальным образованием изъявили желание служить по контракту взамен службы по призыву, из них – более 20 человек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Данные кандидаты успешно прошли отборочные испытания, сдали нормативы по физической подготовке, прошли психологическое тестирование и медицинскую комиссию. Молодые люди будут заключать свой первый контракт на два года.

В ходе осеннего призыва, который завершится 31 декабря, будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 4 тыс. граждан, проживающих на территории 26 регионов округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Контрактник , Призывник , Служба по контракту , Западный военный округ
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