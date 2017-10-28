28.10.2017 (12:40)
Команда ЮВО стала победителем первого чемпионата Вооруженных Сил РФ по пауэрлифтингу в Севастополе
В Севастополе подвели итоги первого чемпионата Вооруженных Сил России по пауэрлифтингу.
В чемпионате по данному виду силового троеборья, который прошел на спортивной базе ЦСКА, приняли участие 16 команд, в том числе 4 женских, от всех округов, флотов, видов Вооруженных Сил, военных учебных заведений.
Соревнования прошли в пяти весовых категориях в трех дисциплинах: приседания со штангой на спине, жим штанги лежа и тяга штанги.
По итогам чемпионата в командном зачете среди женщин победа досталась спортсменкам Южного военного округа, у мужчин золотые медали завоевала команда Восточного военного округа.
В общекомандном зачете кубок и звание победителя первого чемпионата Вооруженных Сил РФ по пауэрлифтингу завоевала команда Южного военного округа.