28.10.2017 (12:40)

Команда ЮВО стала победителем первого чемпионата Вооруженных Сил РФ по пауэрлифтингу в Севастополе

В Севастополе подвели итоги первого чемпионата Вооруженных Сил России по пауэрлифтингу.

В чемпионате по данному виду силового троеборья, который прошел на спортивной базе ЦСКА, приняли участие 16 команд, в том числе 4 женских, от всех округов, флотов, видов Вооруженных Сил, военных учебных заведений.

Соревнования прошли в пяти весовых категориях в трех дисциплинах: приседания со штангой на спине, жим штанги лежа и тяга штанги.

По итогам чемпионата в командном зачете среди женщин победа досталась спортсменкам Южного военного округа, у мужчин золотые медали завоевала команда Восточного военного округа.

В общекомандном зачете кубок и звание победителя первого чемпионата Вооруженных Сил РФ по пауэрлифтингу завоевала команда Южного военного округа.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице