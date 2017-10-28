28.10.2017 (12:17)

В российском мотострелковом батальоне в Приднестровье подвели итоги за год миротворческой деятельности

В мотострелковом батальоне Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), выполнявшем с октября прошлого года задачи по поддержанию мира в Зоне безопасности в составе совместных миротворческих сил, подведены итоги миротворческой деятельности.

В этом году в Приднестровье отметили 25-ю годовщину ввода российских миротворцев в регион. За все это время, включая текущий год, в Зоне безопасности не было допущено ни одного военного или силового инцидента между конфликтующими сторонами, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки в регионе.

Выполняя миротворческую миссию, военнослужащие также принимали активное участие в жизни региона пребывания. Участвовали в праздничных мероприятиях городов, находящихся в Зоне безопасности, в открытии памятников и возложении цветов по случаю памятных дат и празднования Дней воинской славы России, принимали участие в культурных и спортивных мероприятиях региона.

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