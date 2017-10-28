28.10.2017 (12:04)

Средняя общеобразовательная школа Минобороны России в Таджикистане отметила 20-летний юбилей

Школа №6 Министерства обороны России, расположенная в столице Таджикистана Душанбе, отметила свой 20-летний юбилей праздничным концертом.

В этот день в стенах школы прозвучали поздравления от командования и личного состава 201-й военной базы, посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан, общественных организаций и ректоров высших учебных заведений. Также поздравления и слова благодарности направил коллективу педагогов и ученикам командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Владимиром Зарудницкий.

Для всех гостей, которых в этот знаменательный день было очень много, ученики школы и преподаватели устроили праздничное концерт.

Средняя общеобразовательная школа №6 действует в Душанбе с 1997 года. Ее устав утвержден Министром обороны Российской Федерации. В трехэтажном здании в центре города оборудованы учебные классы, лаборатории, столовая, библиотека, спортивный и тренажерный залы, помещения для групп продленного дня и кружков. Уровень преподавания в шестой школе традиционно высок – ежегодно до 97% выпускников поступают в вузы Российской Федерации, Таджикистана и других стран СНГ.

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