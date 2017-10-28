28.10.2017 (11:31)
На полигоне ЮВО сочинские юнармейцы получили углубленные знания в обращении с автоматом Калашникова
На полигоне Южного военного округа (ЮВО) для сочинских юнармейцев проведены занятия, благодаря которым школьники получили углубленные знания в обращении с автоматом Калашникова.
Занятия включали как лекции, так и практику, во время которых ребята изучили технику безопасного обращения с оружием, способы компенсации отдачи, контроль спуска, стрельбу из различных положений и устранение неполадок в оружии.
Практические занятия со школьниками проводились с применением различных модификаций автомата Калашникова – АКМ, АКС и АК-74.
В качестве инструкторов выступали руководитель Адлерского отделения Юнармии Ольга Захран, главный специалист Центра военно-патриотической и допризывной подготовки молодёжи в Сочи Сергей Ещенко, а также военнослужащие подразделения ЮВО, дислоцированного в Сочи.