28.10.2017 (11:31)

На полигоне ЮВО сочинские юнармейцы получили углубленные знания в обращении с автоматом Калашникова

На полигоне Южного военного округа (ЮВО) для сочинских юнармейцев проведены занятия, благодаря которым школьники получили углубленные знания в обращении с автоматом Калашникова.

Занятия включали как лекции, так и практику, во время которых ребята изучили технику безопасного обращения с оружием, способы компенсации отдачи, контроль спуска, стрельбу из различных положений и устранение неполадок в оружии.

Практические занятия со школьниками проводились с применением различных модификаций автомата Калашникова – АКМ, АКС и АК-74.

В качестве инструкторов выступали руководитель Адлерского отделения Юнармии Ольга Захран, главный специалист Центра военно-патриотической и допризывной подготовки молодёжи в Сочи Сергей Ещенко, а также военнослужащие подразделения ЮВО, дислоцированного в Сочи.

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