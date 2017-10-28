Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

28.10.2017 (11:31)

На полигоне ЮВО сочинские юнармейцы получили углубленные знания в обращении с автоматом Калашникова

На полигоне Южного военного округа (ЮВО) для сочинских юнармейцев проведены занятия, благодаря которым школьники получили углубленные знания в обращении с автоматом Калашникова.

Занятия включали как лекции, так и практику, во время которых ребята изучили технику безопасного обращения с оружием, способы компенсации отдачи, контроль спуска, стрельбу из различных положений и устранение неполадок в оружии.

Практические занятия со школьниками проводились с применением различных модификаций автомата Калашникова – АКМ, АКС и АК-74.

В качестве инструкторов выступали руководитель Адлерского отделения Юнармии Ольга Захран, главный специалист Центра военно-патриотической и допризывной подготовки молодёжи в Сочи Сергей Ещенко, а также военнослужащие подразделения ЮВО, дислоцированного в Сочи.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Социальная защита , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false