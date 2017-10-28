28.10.2017 (10:58)

Артиллеристы ЮВО на Северном Кавказе провели контрольные стрельбы из минометов и самоходных пушек большой мощности

Военнослужащие артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Республике Ингушетия, в ходе сдачи итоговой проверки за 2017 учебный год, провели боевые стрельбы на полигоне Тарское в Республике Северная Осетия - Алания.

В итоговых стрельбах приняло участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники. В их числе артиллерийские установки большой мощности, 240-мм самоходные минометы «Тюльпан» и 203-мм самоходные пушки «Пион», которые по огневой мощи не имеют аналогов в мире.

Боевые расчеты нанесли сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам противника, их командным пунктам, складам с оружием.

Координаты целей подразделения получали с помощью беспилотной авиации. Огонь велся на изнурение живой силы противника, разрушение объектов и уничтожение военной техники.

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