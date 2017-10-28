28.10.2017 (10:30)

Более 30 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» и «Элерон-3» поступили в соединения и воинские части ЗВО

Более 30 беспилотных летательных аппаратов малой дальности и ближнего действия типа «Орлан-10» и «Элерон-3» в рамках выполнения Гособоронзаказа поступили в текущем году в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО).

Интенсивность учебно-тренировочных полетов БЛА в 2017 учебном году достигла более 500 часов, что на 15% выше прошлогоднего показателя. Такое повышение количества полетов связано с привлечением БЛА практически на все мероприятия оперативной и боевой подготовки войск ЗВО, проводимые в этом году.

В частности, беспилотники применяются во время тактических учений различного уровня, боевых стрельб на этапе слаживания подразделений, а также на занятиях по вождению боевых машин. Также БЛА использовались в ходе полевых выходов войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки.

Оснащение войск ЗВО комплексами с БЛА повышает их возможности по решению задач, в первую очередь, за счет сбора и доведения до пунктов управления необходимых данных в режиме реального времени.

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